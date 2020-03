Um camião que transportava papel higiénico provocou pânico na cidade de Brisbane, na Austrália, depois de se incendiar. O acidente não fez vítimas e a carga não foi afetada. Os bombeiros confirmaram a explosão do camião nos subúrbios da terceira maior cidade da Austrália, na noite de quarta-feira, depois de o motor do veículo se incendiar.

O acidente não teve, portanto, consequências de maior e nem sequer foi o que mais provocou preocupação. A única preocupação prendia-se... com o papel higiénico. É que, por estes dias, na Austrália, o papel higiénico tornou-se um bem escasso, por causa do surto do novo coronavírus.

O item esteve em falta nos supermercados a semana inteira, pois muitas pessoas compraram uma demasiada quantidade. Devido a este problema, as grandes redes de supermercados como a Woolworths e a Coles foram obrigadas a limitar a quantidade de papel higiénico que cada pessoa poderia comprar.

Alguns meios de comunicação aproveitaram a situação para caricaturar o pânico causado pela falta do papel higiénico.

O NT News, um jornal local famoso pelos seus espaços de humor, publicou oito páginas em branco no meio de edição de quinta-feira a brincar que dava aos leitores o que eles precisavam.

As hashtags com temas sobre papel higiénico, como #ToiletPaperEmergency e #ToiletPaperApocalypse popularizaram-se no Twitter e estiveram presentes na rede social a semana inteira.

Sobre a falta do produto, o Governo incentivou as pessoas a não o armazenarem, garantindo que não haverá problemas. O Primeiro Ministro, Scott Morrison, tentou acalmar os cidadãos. O número de infeções por coronavírus na Austrália é de 53 casos e houve apenas duas mortes até agora.

O médico conselheiro do Ministério da Saúde da Austrália, Brendan Murphy, acrescenta em conferência de imprensa em Camberra:

Não há razão para esvaziar as prateleiras de papel higiénico dos supermercados".

Jana Bowden, professora associada de marketing na Universidade Macquarie, diz que Governo pede para as pessoas não armazenarem, pois, além de agravar a crise, pode estimular a acumulação.