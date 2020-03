Depois de vários estudos contraditórios sobre os benefícios e sobretudo os malefícios do consumo de ovos para a saúde, um novo estudo vem dar conta que o consumo de ate um ovo por dia não acarreta mais riscos de saúde. O estudo agora divulgado e citado pela CNN foi realizado por cientistas da Universidade de Harvard e envolveu o acompanhamento de 215 mil pessoas que não apresentava doenças crónicas no início da investigação.

A grande maioria dos participantes admitiu comer entre um e cinco ovos por semana e concluiu-se que eram muito raros os casos de pessoas que consomem mais do que uma média de um ovo por dia.

A saúde os participantes foi monitorizada durante 34 anos.

O consumo moderando - até um ovo por dia - não está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares", disse o autor do estudo Frank Hu.

Na maioria dos casos, não se verificou uma ligação com um eventual aumento do risco de problemas cardíacos ou coronários. Esse risco apenas aumentou para pessoas com diabetes tipo 2, mas essa ligação já era conhecida de estudos anteriores.

Alice Lichtenstein, diretora do Laboratório de Nutrição Cardiovascular da Universidade de Tufts, elogia o estudo e acrescenta que este vem em linha com os resultados de outras investigações recentes, que recomendam substituir o leite gordo, a carne vermelha não processada ou carne vermelha processada por ovos.

Frank Hu mostrou-se confiante de que estudo vem dar respostas importantes e põe fim a muitos mitos associados ao consumo de ovos mas faz um alerta: “A nutrição é mais dinâmica do que muitas outras ciências porque a relação entre fatores alimentares e resultados de saúde tende a mudar. Quando fazemos recomendações sobre o consumo de ovos, as condições metabólicas e de saúde também têm que ser consideradas”.