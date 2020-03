O secretário de Estado da Saúde, António Sales, confirmou, esta segunda-feira numa conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS), que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal subiu para 39.

Um aumento de nove casos em relação ao último balanço feito pela DGS. Sete estão internados na região Norte e os restantes dois estão internados em Lisboa. O Norte continua a ser a zona mais afetada pelo Covid-19.

Neste momento, são 67 o número de pessoas a aguardar resultados laboratoriais. Já o total de casos suspeitos no país situa-se nos 339.

Foram ativados vários hospitais de segunda linha, sendo agora um total de 12: Hospital de São João, Hospital de Santo António, Hospital de Braga, Hospital Pedro Hispano, Hospital da Guarda, o Pediátrico de Coimbra, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Curry Cabral, o Hospital Dona Estefânia, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de Faro e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

À medida que isto for evoluindo. vão sendo ativadas mais unidades. E com a evolução do surto, todos os hospitais poderão estar aptos a receber doentes", acrescentou.