As autoridades da Arábia Saudita anunciaram, esta segunda-feira, que vão aplicar multas a quem ocultar informações sobre saúde ou viagens. A medida insere-se no plano de contenção da propagação do novo coronavírus.

As multas vão aplicar multas de até 500.000 riyals (116 mil euros) a quem esconder informação relevante sobre a saúde ou detalhes da viagem que efetuou, quando for controlado à entrada no país.

Depois de o Irão ter relatado 237 mortes por causa do coronavírus, a Arábia Saudita afirmou que serão tomadas medidas legais contra qualquer cidadão que viaje para o Irão. Além disso, o Governo já suspendeu as viagens para nove países, incluindo outros países árabes vizinhos.

Alguns dos 15 indivíduos diagnosticados com a doença estiveram no Irão e regressaram à Arábia Saudita, através de outros estados árabes do Golfo, sem informar as autoridades. Portanto, o Governo decidiu impor um bloqueio temporário no leste do país, na província de Qatif, onde residem a maioria destes infetados.

O procurador público afirmou que pelo facto da República Islâmica ser um lar de santuários muçulmanos xiitas, muitos dos contagiados com o vírus retornaram do Irão ou Iraque ou estiveram em contato com pessoas de lá. Como é o caso dos infetados de Qatif, onde a maior parte da população é xiita e viaja constantemente a estes países. Para o procurador, todos os passageiros que chegam ao país devem respeitar ordens de saúde.

Todas as pessoas que chegam à Arábia Saudita de avião ou de qualquer outro meio de transporte, têm de respeitar as regras de saúde local e internacional".

Segundo documento aplicado pelas competências públicas, será cobrada uma multa de até 500.000 riyals às pessoas que não cumprirem as novas regras estabelecidas e os profissionais de transporte serão responsabilizados por qualquer incumprimento das novas medidas de saúde.

O Ministério de Assuntos Islâmicos impediu a realização de retiros espirituais. Também foi proibida a entrada de alimentos e bebidas em mesquitas. Agora, os imãs são obrigados a pregar as orações em menos de 15 minutos.

A agência de notícias estatal SPA informou que o rei Salman doou 10 milhões de dólares (8,8 milhões de euros) para apoiar os esforços da Organização Mundial de Saúde para combater o surto de coronavírus.