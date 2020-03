Valdelir João de Souza é apontado como um dos principais suspeitos de uma das maiores chacinas na Amazónia, que, em abril de 2017, fez nove mortos em Colniza, no Mato Grosso.

Segundo as autoridades, o massacre foi conduzido por um grupo armado, conhecido como “os encapuzados”, que tinha o objetivo de aterrorizar os locais e expulsá-los da região, de forma a poderem extrair os recursos naturais abundantes naquela terra.

O suspeito anda fugido à justiça há cerca de dois anos, mas uma investigação da Repórter Brasil e do jornal The Guardian, mostra que Valdelir está a ocupar ilegalmente uma área de criação de gado no estado brasileiro da Rondânia e que, durante o ano de 2018, foi responsável pela venda de gado a vários pecuaristas que, por sua vez, forneceram animais a duas das maiores empresas de processamento de carne do mundo, a JBS e a Marfrig.

Termo de Ajuste de Conduta de Carne prevê a monitorização da origem dos animais abatidos/ Greenpeace

De acordo com a investigação, a quinta Três Lagoas e a quinta Picarama foram registadas em abril de 2018 como sendo propriedades de Valdelir de Souza. As duas quintas têm uma dimensão de 1. 052 hectares e estão localizadas numa área reservada pelo governo brasileiro para agricultores com salários inferiores à média.

Em 2009, 31 matadouros, incluindo a JBS e a Marfrig, assinaram o chamado “TAC da Carne” ( Termos de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público Federal para monitorizar a origem dos animais abatidos e, dessa forma, combater o desmatamento ilegal da floresta da Amazónia.

Imagens de satélite mostram que a fazenda Três Lagoas desmatou ilegalmente floresta em 2015, fator que, devido ao acordo do TAC, impossibilitaria a compra de gado por parte de empresas de processamento de carne.

Registos sanitários revelam que a quinta Três Lagoas vendeu, em maio de 2018, um total de 143 cabeças de gado a uma fazenda do empresário brasileiro Maurício Narde.

Segundo os mesmos registos, a empresa de Maurício Nerde vendeu os mesmos 143 animais a um matadouro da JBS, 11 segundos depois de efetuada a compra com a quinta.

O jornal The Guardian contactou Maurício Nerde que confirmou a transação de gado, mas não comentou sobre a velocidade a que foi feito o negócio.

Compramos e vendemos para fazermos as coisas andarem”, afirmou Maurício antes de cancelar o resto da entrevista.

Documentos judiciais obtidos pela investigação revelam ainda que Maurício Nerde trabalhou, em Junho de 2017, numa serraria no estado da Rondônia que pertencia a Valdelir de Souza.

Instalações da Marfrig / Greenpeace

Em Junho de 2018, Valdelir de Souza vendeu 153 bovinos à fazenda de Morro Alto, de José Carlos de Albuquerque, que trabalha como fornecedor da JBS e da Marfrig.

Albuquerque, contactado pela Repórter Brasil, afirmou que as cabeças de gado vendidas por Valdelir de Souza tinham a documentação sanitária em dia.

A Repórter Brasil interrogou sobre esta situação vários especialistas que afirmaram existir indícios de que Valdelir Souza fez “lavagem de gado” para conseguir vender animais à JBS. O crime consiste na transferência do rebanho de uma fazenda com indícios de desmatamento ilegal para uma propriedade “limpa”, de forma a encobrir os crimes da quinta original.

Esta lavagem de gado ajuda a contornar o TAC da Carne, no qual as empresas se comprometem a não comprar gado de fazendas com histórico de crimes ambientais e de trabalho escravo.

A JBS já reagiu à investigação e reiterou que não “adquire gado de quintas com indícios de desmatamento ilegal,invasão de terras indígenas ou áreas de conservação ambiental”

Qualquer tentativa de estabelecer uma ligação entre a empresa e a pessoa mencionada na investigação é irresponsável”, afimou a JBS.

Uma auditoria federal à JBS em 2016 revelou que foram detetadas irregularidades em 19% do gado comprado na Amazónia pela empresa.

Contactada pelo jornal The Guardian, a empresa Marfrig recusou tecer comentários, remetendo a sua resposta para um comunicado, enviado em dezembro de 2019, no qual a empresa admite que 53% do gado proveniente da Amazónia vem de fornecedores indiretos.