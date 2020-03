Um menino morreu afogado esta segunda-feira depois de um barco ter naufragado na costa da ilha grega de Lesbos. De acordo com as autoridades gregas, esta é a primeira morte conhecida após a decisão da Turquia de abrir as fronteiras com a Europa para a entrada de migrantes e refugiados.

A Guarda Costeira da Grécia disse esta segunda-feira que o barco que afundou em Lesbos estava a ser escoltado por um navio turco.

Depois do acidente, as autoridades resgataram 46 pessoas, incluindo duas crianças inconscientes que foram transportadas para o hospital. Uma dessas crianças, um menino sírio de quatro anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

The Locals of #Lesvos have apparently won in the first instance. All the police busses, water cannon and MAT Riot Police are retreating. There is unconfirmed reports that villagers threatened the police that they will use guns if they don’t leave “their land” immediately. pic.twitter.com/Pk0UtJ5JSC