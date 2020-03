Troy Collings, co-fundador da primeira agência de viagens económicas para a Coreia do Norte, morreu na semana passada, na sequência de um ataque cardíaco.

Tiinha 33 anos e era o co-fundador e gerente da Young Pioneer Tours (YPT), uma agência de viagens económicas focada nos turistas jovens que querem conhecer a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. A YPT teve uma grande repercussão no turismo do país, tornando-o mais acessível.

E em comunicado à imprensa, a agência afirmou que que isso não seria possível sem o Troy Collings:

Troy foi fundamental para estabelecer a Young Pioneer Tours como uma das principais empresas de viagens da Coreia do Norte.”

Perdemos um visionário, um verdadeiro pioneiro na indústria do turismo. Aqueles que tiveram a sorte de o conhecer, perderam um amigo querido."

O pioneiro no setor do turismo na Coreia do Norte, Troy Collings, fundou a empresa com Gareth Johnson, em 2008. A ideia surgiu depois de uma viagem ao país, que lhe tinha suscitado curiosidade depois de, em 2004, ter visto o documentário “A State of Mind”, que fala sobre duas ginastas norte-coreanas que ganharam os Jogos Olímpicos.

Numa entrevista em 2018, Troy contou que durante uma viagem que fez depois de ver o documentário percebeu a importância do turismo para os habitantes locais e o quanto isso influenciava no desenvolvimento do país.

O mais importante foi que fiz conexões humanas reais com pessoas que conheci e que tiveram um efeito profundo em mim… Foi durante essa viagem que decidi que era a isto que queria dedicar a minha vida”, disse.

Collings construiu um negócio de turismo que cobrava metade do preço que outros organizadores de viagens, para levar grupos de pessoas à Coreia do Norte.

Chad O'Carroll, diretor-geral do site especializado na Coreia do Norte (NK News) disse à BBC que se não fosse pelos preços da Young Pioneer Tours, muitos jovens nunca teriam tido a oportunidade de conhecer a Coreia do Norte:

Se não fosse o modelo de preços da YPT, muitos jovens nunca teriam tido a chance de visitar a Coreia do Norte.”

Na companhia criada por Troy, há um processo rigoroso de seleção, onde todos os turistas passam por um exame minucioso e são acompanhados por um guia norte-coreano. Também não é possível escolher o próprio itinerário.

A Young Pioneer Tours também oferece outros passeios fora dos roteiros mais conhecidos, incluindo Chernobyl, na Ucrânia, ou Timor Leste, na Ásia.