Um estudo novo estudo revela que as tartarugas são atraídas pelo cheiro do plástico que flutua nos oceanos. A investigação utilizou vários odores para identificar quais os produtos químicos que atraem os animais marinhos.

Os autores do estudo concluíram que as tartarugas reagem ao cheiro do plástico como se este fosse comida. No entanto, para que esta reação aconteça, é necessário que o plástico já esteja há muito tempo no mar e que tenha vestígios de algas e de outros organismos.

A investigação, que envolveu várias universidades dos Estados Unidos e o projeto de conservação de tartarugas "Caretta Research Project", foi publicada na revista científica Current Biology.

Todos os anos, toneladas de plástico acabam por ir parar ao mar. Os animais marinhos encontram esses resíduos e, muitas vezes, comem-nos.

Um estudo realizado em 2015 estimou que 52% das tartarugas marinhas comiam plástico. O que não sabia na altura era se isto acontecia por acidente ou se os animais eram atraídos pelo plástico como eram pela comida.

Nesta investigação 15 tartarugas foram expostas a quatro odores diferentes: o de um litro de água desmineralizada, o de almôndegas de peixe e marisco, o de uma garrafa de água vazia, mas limpa, o de pedaços picados de uma garrafa de plástico que estava no mar há cinco semanas.

Os cientistas observaram que as tartarugas eram atraídas quer pelo cheiro da comida quer pelo cheiro do plástico deteriorado e com microrganismos. Pelo contrário, não reagiam ao cheiro da água ou do plástico limpo.

Observámos que as tartarugas respondem ao cheiro de plástico com incrustações biológicas da mesma maneira que ao cheiro dos alimentos, o que sugere que elas podem ser atraídas por detritos de plástico, não apenas por causa da sua aparência, mas também pelo cheiro", disse em comunicado o investigador da Universidade da Florida e co-autor do estudo, Joseph Pfaller.

Os autores do estudo não conseguiram identificar qual é o elemento específico presente no plástico que atraiu as tartarugas, mas admitem que seja a presença de microalgas e outros organismos.

Este estudo tem, no entanto, algumas limitações, já que foi realizado apenas com uma espécie de tartarugas e com exemplares de cinco meses, criadas em cativeiro.