Uma sociedade de advogados especializada em media e entretenimento, e que tem entre os clientes celebridades como Lady Gaga, Madonna, Robert de Niro ou Drake, foi vítima de um ataque informático.

Segundo a BBC, os hackers terão conseguido roubar à Grubman Shire Meiselas & Sacks 756 gigas de dados confidenciais que incluem contratos e e-mails pessoais de celebridades e terão exigido o pagamento de uma soma de dinheiro não divulgada para não tornar pública a informação.

Até ao momento, a Grubman Shire Meiselas & Sacks confirmou em comunicado o ataque informático mas não refere se está a negociar com os piratas informáticos.

Podemos confirmar que fomos vítimas de um ciberataque. Notificámos os nossos clientes e funcionários. Contratámos os melhores peritos mundiais nesta área e estamos a trabalhar sem parar para resolver o problema", refere o comunicado da empresa.

Músicos como Elton John, Barbra Streisand, Rod Stewart, Lady Gaga, U2 ou The Weeknd são alguns dos clientes da firma de advogados com sede em Nova Iorque, bem como os atores Robert de Niro e Sofia Vergara, ou ainda o basquetebolista LeBron James e o antigo pugilista Mike Tyson.

A BBC diz que os hackers responsáveis são conhecidos como REvil ou Sodinokibi e que terão sido já os autores de um ataque no passado mês de janeiro à Travelex, especializada em câmbios.

Os piratas informáticos terão mesmo divulgado online imagens de um contrato da última digressão de Madonna com a produtora Live Nation e ainda uma captura de ecrã que mostra as pastas com os nomes dos clientes para provarem a veracidade do roubo de dados.

Até ao momento, nenhum dos clientes quis comentar o ataque à firma de advogados.