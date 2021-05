Há 20 empresas que foram responsáveis por mais de metade da produção de plásticos de uso único no ano de 2019, segundo um relatório divulgado pela organização sem fins lucrativos Minderoo Foundation e citado pela BBC.

O estudo, elaborado por um consórcio que inclui a London School of Economics e as consultoras Stockholm Environment Institute e Wood Mackenzie, debruçou-se sobre as companhias que estão na base da cadeia de fornecimento de plásticos e que produzem polímeros, que constituem todos os materiais plásticos.

A petrolífera ExxonMobil lidera este ranking, contribuindo com quase 6% da poluição por este tipo de plásticos. Segue-se a Dow, empresa de químicos norte-americana, e a Sinopec, petrolífera estatal chinesa. As outras empresas são: Indorama Ventures, Saudi Aramco, PetroChina, Lyondell Basell, Reliance Industries, Braskem, Alpak SA de CV, Borealis, Lotte Chemical, INEOS, Total, Jiangsu Hailun Petrochemical, Far Eastern New Century, Formosa Plastics Corporation, China Energy Investment Group, PTT e China Resources.

Este estudo também mediu a poluição por estes plásticos por pessoa em cada país, tendo a Austrália ficado num indesejado primeiro lugar neste ranking. Cada cidadão australiano é responsável por 59 quilos de poluição por plásticos de uso único. No segundo e terceiro lugares desta lista estão Estados Unidos e Coreia do Sul, com 53 e 44 quilos de lixo gerados, respetivamente.

Os plásticos de uso único são, quase exclusivamente, feitos com recurso aos combustíveis fósseis, sendo bastante difíceis de reciclar. Estima-se que somente entre 10 e 15% deste tipo de plástico seja reciclado todos os anos, constituindo uma das maiores fontes de contribuição para emissão de gases com efeito de estufa.

Lista (contribuição, em percentagem, para a poluição por plásticos de uso único):

1º ExxonMobil - 5,9%

2º Dow - 5,6%

3º Sinopec - 5,3%

4º Indorama Ventures - 4,6%

5º Saudi Aramco - 4,3%

6º PetroChina - 4%

7º Lyondell Basell - 3,9%

8º Reliance Industries - 3,1%

9º Braskem - 3%

10º Alpak SA de CV - 2,3%

11º Borealis - 2,2%

12º Lotte Chemical - 2,1%

13º INEOS - 2%

14º Total - 1,9%

15º Jiangsu Hailun Petrochemical - 1,6%

16º Far Eastern New Century - 1,6%

17º Formosa Plastics Corporation - 1,6%

18º China Energy Investment Group - 1,5%

19º PTT - 1,5%

20º China Resources - 1,3%