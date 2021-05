Gostava de ter um iate? Agora, já imaginou o que é ter um iate tão grande que precisa de um outro para funcionar como apoio? Pois, é precisamente esse o novo "brinquedo" de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, que comprou uma embarcação por mais de 400 milhões de euros.

O fantástico barco, com quase 130 metros, é tão massivo que precisa de um outro iate para dar apoio. Este segundo barco contém um heliporto, sendo que o custo desta embarcação nem sequer conta para a totalidade dos custos.

Embora ainda não tenham sido revelados muitos pormenores, a Bloomberg avançou que se trata de um iate da Oceanco, um empresa holandesa especializada em barcos de luxo. O projeto foi chamado de Project 721.

Os mais de 400 milhões de euros podem até parecer muito para o comum dos mortais, e provavelmente para muitas pessoas ricas, mas para Jeff Bezos é como mais um dia às compras.

O homem mais rico do mundo faturou qualquer coisa como 61 mil milhões de euros só em 2021, numa fortuna que ascende já aos 164 mil milhões de euros na globalidade, o que faz parecer o custo deste iate uma agulha num palheiro.

Se Jeff Bezos já era 'podre de rico', as subidas de 75% da Amazon (principal fonte de receitas do empresário) durante a pandemia fez disparar ainda mais a fortuna. Como dinheiro puxa dinheiro, a valorização da empresa acabou por também ajudar na subida do império do homem mais rico do mundo.