Muito se tem falado numa reaproximação, mas agora parece mesmo que "Bennifer" realmente voltou.

Segundo o site ENews, Jennifer Lopez e Ben Affleck são novamente um casal. Os dois estiveram juntos entre 2002 e 2004, chegaram a ficar noivos, afastaram-se, mas agora parecem estar a dar uma nova oportunidade ao amor.

Fontes da publicação garantem que partiu do ator aproximar-se da ex-namorada e que têm estado cada vez mais próximos: "O Ben procurou-a para ver como ela estava e jantaram juntos algumas vezes no último mês. Tudo é natural entre eles e a química é irreal. Eles continuam onde pararam e estão a aproveitar a companhia um do outro agora".

A internet ficou ao rubro com a notícia e até as estrelas de Hollywood comentaram o caso. Matt Damon disse que seria “incrível” se o melhor amigo, Ben Affleck, realmente estivesse novamente a namorar com Jennifer Lopez.

Ben Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner, com quem tem 3 filhos (Violet, 15, Seraphina, 12 e Samuel, 9). Jennifer Lopez tem dois filhos, os gémeos de 13 anos Max e Emme, fruto do casamento com o cantor Marc Anthony.