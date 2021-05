É o mais recente fenómeno do Tiktok e que rapidamente se espalhou pela internet: tentar mostrar aos homens o quão difícil é para uma mulher estar grávida.

O "Pregnancy Challenge" (ou "Desafio da Gravidez", em português) consiste em tentar fazer tarefas que parecem básicas, como levantar da cama ou apanhar algo do chão, mas com uma barriga de terceiro trimestre.

E como começou? A ginasta norte-americana Shawn Johnson, podia apenas queixar-se ao marido, o jogador da NFL Andrew East, das dificuldades de estar grávida. Mas, em vez disso, decidiu mostrar-lhe.

Vais sentir o que é estar grávida", começou por explicar Shawn Johnson, num vídeo no Instagram.

A ginasta de 29 anos começou por prender uma bola de seis quilos à barriga do marido. Foi o que bastou para que, dentro de segundos, este reclamasse do peso extra.

Já sinto na parte superior e inferior das costas”, disse Andrew East. "Os meus quadríceps já estão cansados.”

Depois, a mulher deixou cair um brinquedo ao chão e disse ao marido para o apanhar. Andrew, jogador de futebol americano, cumpre a tarefa, mas com dificuldade.

De seguida, Shawn pede a Andrew que se deite na cama e volte a colocar-se de pé. Mais uma vez, o atleta luta para concluir a tarefa.

Tens de me ajudar!", exclamou, ao que a mulher respondeu: "O truque é rebolar."

Já no final do vídeo, o homem revelou um novo apreço pela mulher e pelo que ela enfrenta no dia-a-dia.

Isto é bom. Desenvolve empatia", referiu Andrew.

As reações ao desafio são praticamente unânimes: por um lado, os fãs aplaudem a iniciativa e riem-se dos "feitos" do homem, mas, por outro, há quem destaque: "Se ao menos eles soubessem..."