Com a aproximação do dia 13 de maio e o subsequente aumento de peregrinos, rumo ao Santuário de Fátima, a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou vários conselhos para quem vai percorrer as estradas.

Durante o decorrer da peregrinação, a PSP vai realizar diversas ações de visibilidade e de acompanhamento aos peregrinos com o duplo propósito de promover a coexistência segura entre a normal circulação rodoviária e a circulação pedonal destes grupos e, também, sensibilizar/informar sobre as formas mais seguras de circulação apeada em grupo e com veículos de apoio, promovendo a adoção de comportamentos adequados de segurança rodoviária", adiantou, em comunicado.

As vias habitualmente utilizadas pelos peregrinos serão também especialmente visadas no controlo da velocidade de circulação automóvel.

Eis os conselhos da PSP:

Use sempre roupas claras e materiais retrorrefletores (coletes retrorrefletores);

Circule pelos passeios ou, na sua ausência, pelas bermas;

Caminhe no sentido contrário ao trânsito;

Em grupo, caminhe em fila única;

Evite o uso do telemóvel e de auscultadores;

Desde o entardecer até ao nascer do sol, o primeiro da fila deve ser portador de uma lanterna com luz branca apontada para o chão (para não encadear os condutores) e, o último, uma luz vermelha;

Prefira as vias de menor tráfego automóvel, nomeadamente os denominados Caminhos de Fátima;

Informe os seus familiares do seu planeamento de viagem;

Caso necessite de qualquer apoio (policial ou médico) contacte de imediato o 112.