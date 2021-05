A cidade de Roma tem uma nova máquina automática que confeciona pizzas em apenas três minutos. Aquilo que parecia uma inovação promissora acabou por ser um tema fraturante na sociedade italiana.

Os clientes da "Mr. Go Pizza" podem escolher entre quatro tipos de piza, que podem custar entre os 4,50€ e os 6€. A máquina amassa e estica a massa e os clientes podem ver a pizza crescer por trás de uma pequena janela de vidro.

Esta quinta-feira, a CNN falou com alguns clientes sobre a máquina e as avaliações variaram de "aceitável, se estiver com pressa" a um "horror absoluto".

Parece boa, mas é muito mais pequena do que as dos restaurantes e tem menos ingredientes”, considerou Claudio Zampiga, pensionista.

Também Fabrizia Pugliese, natural de Nápoles e estudante em Roma, decidiu experimentar as pizzas da máquina. No entanto, não adorou e defende que a pizza sabe mais a "piadina", um pedaço de pão ultra fino muito popular no norte de Itália.

É OK, mas não é pizza", foi o veredito da jovem

Paralelamente, Gina, uma pensionista que recusou divulgar o apelo, rejeitou completamente o conceito: "Terrível. A pizza tem de ser comida quente, imediatamente. Isto não funciona para mim".