É o pior pesadelo de quem tem vertigens: um turista ficou pendurado numa ponte suspensa a cerca de 100 metros do chão, depois desta ter sido parcialmente destruída durante uma tempestade.

O incidente ocorreu na sexta-feira no Monte Piyan, na cidade de Longjing, no nordeste da China.

De acordo com a BBC, ventos que se aproximavam dos 160 quilómetros por hora destruíram a ponte pelas 12:45, partindo a maioria das placas de vidro que compunham o chão.

On Friday, this man was left hanging on for dear life 100 m (330 ft) from the ground, after strong winds shattered the glass bridge built into the Piyan Mountain in Longjing, #China 🇨🇳 #TravelNews #visitChina #travelandhome pic.twitter.com/MwWJgYhu7q