A tecnologia que prepara mergulhadores para submergir no mar foi adaptada à medicina humana e agora também ajuda cães e gatos com problemas de saúde a terem melhor qualidade de vida. A primeira câmara hiperbárica em Portugal para animais está disponível no Centro de Reabilitação e Regeneração Animal de Lisboa (CR2AL), em Odivelas, Lisboa, num país onde ainda são poucas as que existem para uso na saúde humana. A tecnologia surgiu ligada ao treino para adaptação à pressão do mergulho subaquático, tem sido também usada por desportistas de alto rendimento e na preparação de astronautas, mas quando aplicada à medicina regenerativa consegue ajudar em doenças neurológicas, inflamações, cicatrização de feridas e regeneração dos tecidos, lesões articulares, quadros de anemia e pancreatites, entre muitas outras. O oxigénio funciona como um medicamento, cura, mas também pode ter efeitos secundários e contraindicações, pelo que os casos são avaliados individualmente.