Um vídeo de um homem a pendurar uma criança num precipício para conseguir a fotografia perfeita, está a ser alvo de críticas nas redes sociais.

Nas imagens, captadas na China, junto à autoestrada de Hongjin, pode ver-se um adulto a segurar pelos braços um rapaz, menor de idade, num abismo, enquanto um outro homem os fotografa. A criança parece não ter a perceção do perigo que corre.

A revolta digital estende-se ainda às restantes pessoas que se encontram junto a este trio que nada fizeram para colocar um ponto final a este ato imprudente.

The people around them doing nothing are just as bad...