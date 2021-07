A Media Capital Rádios manteve a liderança absoluta no primeiro semestre deste ano.

Em primeiro lugar surge a Rádio Comercial, com um aumento de 0,4% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV), para 18,1%. A M80 continua a ser a terceira rádio mais ouvida no país, com 7,5% de AAV, atingindo o valor mais alto de sempre na Grande Lisboa (13,3% de AAV).

Depois de ter liderado o consumo do meio rádio durante todo o ano de 2020 e os primeiros quatros meses de 2021, a Rádio Comercial volta a confirmar a sua liderança com 18,1% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV) - um aumento de 0,4 pontos em relação à vaga anterior, de acordo com os resultados da 3ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2021. Estes resultados permitem reforçar a posição de liderança absoluta da Rádio Comercial pela décima oitava vaga consecutiva. Também em reach semanal e share de audiência, a Rádio Comercial reforça a liderança com 38,4% e 24,5%, respetivamente", lê-se no comunicado.

Já a Cidade FM mantém-se na linha da frente das rádios mais jovens, com 3,9% de AAV, um reach semanal de 11,3% e um share de audiência de 3,5%.

Isto significa que, nesta 3º Vaga de 2021, referente ao período entre 1 de março de 2021 e 22 de junho de 2021, o Grupo Media Capital Rádios é líder em AAV com 27,9%, lidera em Share de Audiência com 39,3%, e é também líder absoluto em reach semanal, com 53%.

Com uma AAV de 27,9%, o Grupo MCR regressa, assim, à performance registada antes da pandemia, o que só demonstra que o mercado da rádio está vivo e a reforçar o seu papel nos media e nos consumidores."

A MCR é a empresa do Grupo Media Capital para a rádio. No seu universo incluem-se a Rádio Comercial, a estação mais ouvida em Portugal, a M80, a Cidade FM, a Vodafone FM e a Smooth FM. Este conjunto de rádios abrange um vasto leque de preferências musicais, chegando a um auditório diário de mais de 2 milhões de pessoas, entre os mais diversos públicos-alvo (sobretudo entre os 15 e os 55 anos). Todas as rádios do grupo MCR beneficiam ainda da divulgação e interação com os seus ouvintes através dos seus diferentes sites, aplicações para smartphones.

O Grupo Media Capital é uma das principais empresas do sector de Media em Portugal, detendo a TVI, a TVI24, canal de notícias 24 horas por dia, os canais TVI Ficção, +TVI, TVI Internacional, e a Plural Entertainment, a principal empresa de conteúdos de ficção em Portugal. O Grupo Media Capital, para além da sua presença no sector das Rádios, detém também posições de mercado e operações significativas na edição discográfica, agenciamento de artistas e internet através de sites líderes nos seus segmentos como a tvi24.pt, o jornal desportivo online maisfutebol.pt, o site lux.pt e o portal iol.pt.