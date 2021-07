Uma cidade do estado norte-americano do Minnesota pediu aos moradores para não libertarem os seus peixes de estimação na natureza, depois de terem sido encontrados peixinhos-dourados gigantes num lago.

Segundo noticia a BBC, este tipo de animais domésticos podem crescer muito mais na natureza do que num aquário e provocar distúrbios nos ecossistemas.

As autoridades locais explicaram que os peixes dourados podem contribuir para a má qualidade da água ao mexer em sedimentos e arrancar plantas.

"Por favor, não solte o seu peixinho dourado de estimação em lagos e lagoas!", alertou a autarquia de Burnsville, no Twitter, com uma série de imagens do vários peixes-dourados capturados durante uma expedição ao Lago Keller.

