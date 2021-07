Luís Filipe Vieira foi detido esta quarta-feira na sequência de um caso que investiga suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

No mesmo processo foram ainda detidos mais três arguidos: José António dos Santos, Tiago Vieira e Bruno Macedo, suspeitos de estarem envolvidos em negócios e financiamentos num montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades.

José António dos Santos, o "rei dos frangos"

O milionário José António dos Santos, de 79 anos, é popularmente conhecido por "Rei dos Frangos". Com pouco mais do que a quarta classe construiu um império agrícola de milhões e é atualmente um dos donos do Grupo Valouro.

Em 2017, José António dos Santos comprou ações no Benfica, entrando em força no capital da SAD. Na mesma altura, investiu em negócios imobiliários com Vieira.

O alegado esquema agora investigado serviria para benefício de Vieira e de José António dos Santos, em prejuízo do Benfica: na compra de ações da SAD encarnada, por parte do clube, que dariam uma mais valia de 11 milhões de euros ao empresário e amigo de Vieira, maior acionista privado, com 16,33% do capital.

Antes disso, o empresário recomprara por oito milhões de euros a dívida que fora da Imosteps, de Vieira, ao Novo Banco, salvando assim o presidente do Benfica da insolvência, numa altura em que este se recandidatava à liderança do clube e da SAD - e precisava, para o efeito, de ter a sua idoneidade a salvo.

Acredita o Ministério Público que, em contrapartida, Vieira arranjou forma de, usando a sua posição de presidente do clube, conseguir que o amigo tivesse largos benefícios na venda de ações ao próprio Benfica, que tinha 67% da SAD do clube, querendo chegar aos 95%.

O “rei dos frangos” faria uma mais-valia de 11 milhões de euros, face ao investimento que fizera, mas o regulador da bolsa travou a operação por considerar a mesma irregular.



Mas a ligação empresarial entre Vieira e o “rei dos frangos” teve início muito antes desta OPA. Sócios em duas empresas, a Sul Crescente e a Palpites&Teorias, os dois empresários têm uma relação pública de proximidade e amizade.

Bruno Macedo, agente desportivo

Bruno Macedo é parceiro do Benfica em vários negócios de transferências de jogadores, sobretudo provenientes do mercado brasileiro. O empresário desportivo tratou da ida de Jorge Jesus para o Flamengo e depois representou o clube brasileiro no seu regresso ao Benfica. O empresário mediou negócios importantes no clube da Luz como as contratações de Everton ou Lucas Veríssimo.

Já tinha sido alvo de buscas em novembro e é muito próximo da família do presidente encarnado.

Tiago Vieira, empresário

Tiago Vieira é o braço direito do pai, Luís Filipe Vieira, nos negócios da família em Portugal e no Brasil. O empresário de 44 anos faz parte da imobiliária Promovalor, desde a criação, e é responsável pela maior parcela de uma dívida de centenas de milhões de euros das empresas de Vieira ao Novo Banco.