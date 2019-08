Um jovem de 18 anos matou a mulher, o filho e a sogra de Blake Bivens, jogador de basebol dos Rays de Tampa Bay. Matthew Bernard era irmão, tio e filho das vítimas, que foram encontradas sem vida esta terça-feira no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O rapaz foi detido e está acusado de três homicídios em primeiro grau, segundo a imprensa local.

As autoridades tiveram de perseguir Matthew Bernard, que esteve cerca de uma hora fugido à polícia, mas acabaram por capturar o suspeito enquanto o mesmo corria todo despido. A idade das vítimas já foi revelada: Emily Bivens, mulher de Blake Bivens, de 25 anos, Joan Bernard, sogra do jogador e que tinha 62 anos, e o filho do atleta, Cullen Bivens, que tinha apenas 1 ano de idade.

Embora as autoridades não tenham confirmado as identidades das vítimas, as equipas de Blake Ivens acabou por confirmar a perda do atleta. As lamentações surgiram por parte dos Rays de Tampa Bay e também dos Montgomery Biscuits, conjunto secundário dos Tampa Bay e pelo qual o jogador alinha.

Os pensamentos dos Biscuits estão com o Blake e todos os que sofrem com esta tragédia", escreveram os Montgomery Biscuits.

A statement from CEO & Managing Owner, Lou DiBella. pic.twitter.com/Uocm0juKb7 — Montgomery Biscuits (@BiscuitBaseball) August 28, 2019

Os Rays mostraram todo o apoio ao seu atleta: "Os nossos corações estão com o Blake".

Em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, a polícia divulgou que está a monitorizar o comportamento do suspeito, que se apresenta mentalmente instável.

Matthew Bernard deveria ter sido presente a tribunal nesta quinta-feira, mas alegadas complicações médicas cancelaram a audiência.