Um dos feridos graves que resultou do tiroteio em El Paso, no Texas, morreu esta segunda-feira. A confirmação foi dada pela polícia de El Paso.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019

Além de matar 21 pessoas, o ataque feriu mais de 20 e muitas delas encontram-se em estado grave.

Com mais uma vítima mortal em El Paso, aumenta para 30 o número de pessoas mortas em tiroteios nos Estados Unidos durante este fim-de-semana. Além do ataque de El Paso, um outro tiroteio matou nove pessoas em Dayton, no Ohio.

Depois de muitas críticas, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, já veio pedir um maior controlo no acesso às armas.

Um dos candidatos do partido democrata à presidência, Tim Ryan, já veio condenar a reação de Donald Trump. O senador do estado do Ohio fala em displicência do presidente.

É devastante. Ele está a demonstrar incapacidade, a nível mental, para liderar... Só mostra o seu nível de descompromisso", disse Tim Ryan à CNN.

Os responsáveis pelos ataques já foram identificados pelas autoridades. O atirador de El Paso é Patrick Crusius, um jovem de 21 anos, enquanto o de Dayton é Connor Betts, de 24 anos.

As autoridades acreditam que Patrick Crusius terá sido motivado pelo ataque a Christhcurch, que vitimou cerca de 50 pessoas, na Nova Zelândia. Crusius terá deixado uma carta, na qual explicava que tinha motivações raciais para cometer tais atos, nomeadamente contra os hispânicos. A polícia norte-americana está, assim, a investigar um possível crime de ódio.

Connor Betts abriu fogo numa zona de bares pouco depois de 01:00, hora local. O homem levava vestido um colete anti-bala. As autoridades norte-americanas fizeram buscas na casa do suspeito.