A situação na Sibéria é devastadora: há tantos incêndios florestais a deflagrar ao mesmo tempo que as autoridades têm de escolher quais devem combater.

Isto acontece porque este território russo é tão vasto que incêndios de grandes dimensões podem deflagrar sem ameaçar aldeias ou infraestruturas. Ainda assim, todos estes focos combinados tornam-se maiores do que os outros incêndios ativos no mundo.

Os dados do The Washington Post revelam que a Rússia está a combater mais de 170 incêndios florestais na Sibéria que já encerraram aeroportos, cortaram estradas e forçaram evacuações.

No total, são cerca de 7.000 bombeiros, trabalhadores agrícolas, soldados e outros trabalhadores de emergência a combater as chamas que já queimaram mais de 160 km2, de acordo com a Greenpeace. Uma área quase o dobro do tamanho da Áustria.

Mas o país abandonou dezenas de outros incêndios, que consomem milhares de quilómetros quadrados, sem nenhum esforço para combatê-los. As autoridades locais afirmam que estão desesperadas por mais voluntários e mais dinheiro.

As chamas emitiram uma nuvem de fumo quase o dobro do tamanho da Austrália e que chega até ao Polo Norte.

Area of thick #smoke from the Siberian #wildfires is now (10 Aug 2021) larger than 14 million km² (≈5.5 million sq. miles)!

That is almost twice the area of Australia, or almost half the area of Africa! #Siberia #Russia #wildfire pic.twitter.com/TcWKW1yMQV