Os Alpes Franceses estão manchados com uma estranha neve vermelha e a culpa pode ser do impacto das alterações climáticas nas montanhas.

O fenómeno é conhecido por "neve de sangue", mas tem uma explicação científica bastante diferente: este é o resultado do mecanismo de defesa produzido por algas microscópicas que crescem na neve dos Alpes.

Normalmente, as microalgas apresentam uma cor esverdeada. Contudo, quando as algas da neve são expostas a uma forte radiação solar, acabam por produzir um pigmento avermelhado que funciona como um "protetor solar".

Apesar de as algas vermelhas da neve serem conhecidas já a algum tempo (são até mencionadas num livro de 1819 sobre uma expedição ao Ártico), ainda estão envoltas em mistérios que os cientistas tentam resolver.

Investigadores da República Checa identificaram, há apenas dois anos, uma nova espécie de microalgas responsáveis pela neve vermelha e laranja em diferentes partes do mundo, às quais chamaram "sanguina", numa alusão à cor que produzem.

E o fenómeno está a tornar-se cada vez mais comum por causa do aquecimento global: este tipo de algas já foi identificado na Europa, América do Norte, América do Sul e nas duas regiões polares.