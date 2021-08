É o maior e o mais recente relatório da ONU sobre o clima e revela resultados preocupantes para o planeta. E o alerta está feito: o aquecimento global acima de 1,5ºC vai ser "catastrófico" para os países insulares do Pacífico.

De acordo com os investigadores, as consequências das alterações climáticas podem levar à perda de países inteiros por causa do aumento do nível do mar ainda este século.

Atualmente, este tipo de países já estão a sofrer com marés altas, ciclones catastróficos e secas prolongadas:

Vamos ver mais salinidade, aumento do nível do mar... o que significa que grande parte de países como o Kiribati, Vanuatu, Ilhas Salomão, simplesmente se tornarão inabitáveis", afirmou Nikola Casule, líder da pesquisa e investigação da Greenpeace Australia Pacific.

Ora, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) estima que o limiar do aquecimento global (de + 1,5° centígrados) em comparação com o da era pré-industrial vai ser atingido em 2030, 10 anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes".

O estudo da principal organização que estuda as alterações climáticas, elaborado por 234 autores de 66 países, foi o primeiro a ser revisto e aprovado por videoconferência.

Mesmo que se atinja a neutralidade das emissões de carbono, o nível de água do mar continuará a aumentar, irremediavelmente, entre 28 e 55 centímetros até finais do século (em relação aos níveis atuais). Se as atuais emissões duplicarem, a subida pode chegar aos 1,8 metros.

A longo prazo, o nível de água do mar subirá entre dois e três metros nos próximos dois mil anos, se o aquecimento global se mantiver nos 1,5 graus fixados no Acordo de Paris, mas pode ultrapassar os 20 metros com uma subida de 5 graus, por exemplo.

O nível do mar subiu, em média, 20 centímetros entre 1901 e 2018, mas se subiu 1,3 milímetros anualmente nas primeiras sete décadas do século XX, agora está a subir 3,7 milímetros, alerta o relatório.