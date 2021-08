Durante a retirada de Cabul, no Afeganistão, as tropas norte-americanas deixaram para trás centenas de colaboradores e dezenas de cães que pertenciam ao exército americano.

A informação foi avançada pela organização American Humane que veio condenar a “sentença de morte” a que todos os animais foram sujeitos.

De acordo com a organização, estes animais, que ajudaram a salvar vidas, detetar explosivos, procurar droga e localizar pessoas desaparecidas, vão enfrentar agora um momento de “tortura” às mãos dos talibãs.

“Estou arrasado com os relatos de que o governo americano saiu de Cabul e deixou para trás cães do Exército dos EUA para serem torturados e mortos pelas mãos dos inimigos”, escreveu o representante da American Humane, Robin R. Ganzert, em comunicado.

“Estes animais mereciam um destino melhor do que aquele a que foram condenados”, lê-se.

The American government is pulling out of #Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. We stand ready to bring them home! Read our CEO @RobinGanzert's full statement: https://t.co/IKhBkm4B7a pic.twitter.com/ItFlthDTAi