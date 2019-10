William e Kate continuam a visita oficial de cinco dias ao Paquistão e, desta vez, surpreenderam ao chegar de tuk tuk a uma receção no Monumento Nacional de Islamabad.

Antes de visitarem o Norte do Paquistão, os duques de Cambridge participaram na noite de terça-feira no evento oferecido pelo alto comissário britânico no Paquistão e o facto de terem aceitado viajar de tuk tuk - ricamente decorado - obrigou mesmo ao corte de trânsito em algumas vias da cidade.

Já esta quarta-feira, William e Kate visitaram uma comunidade na província de Chitral, percurso já feito na década de 90 do século passado pela Princesa Diana, e tal como ela, os duques usaram os trajes tradicionais paquistaneses, nomeadamente o chapéu, normalmente reservado aos homens mas que Kate usou apenas por ser realeza.