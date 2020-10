Isto é um esforço para obscurecer a minha incansável exposição da criminalidade e depravação de Joe Biden e da sua família inteira" , acrescentou o advogado de Trump no Twitter.

O vídeo de Borat é uma completa fabricação. Estava a pôr a camisa dentro das calças depois de tirar o equipamento de gravação. Em nenhum momento, antes, durante ou depois da entrevista, me comportei de forma inadequada. Se Sacha Baron Cohen sugere outra coisa é um mentiroso" , escreveu Giuliani no Twitter esta quarta-feira. "Logo que percebi que era um embuste, chamei a polícia", acrescentou.

Finalizada a entrevista, a atriz convida Giuliani para uma bebida e, logo que o microfone é retirado ao advogado ele deita-se na cama e parece colocar as mãos dentro das calças para se tocar.

Rudy Giuliani, antigo presidente da câmara de Nova York e advogado de Donald Trump, foi apanhado numa cena comprometedora gravada para o novo filme de Sacha Baron Cohen. Borat Subsequent Moviefilm, ou simplesmente Borat 2, estreia-se amanhã, sexta-feira, nos Estados Unidos, e é a sequela de Borat, o êxito de 2006 em que Sacha Baron Cohen interpretava um repórter do Cazaquistão.

