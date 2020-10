Portugal regista mais 4.007 casos e 39 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o documento, Portugal contabiliza 141.279 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, mais 4.007 do que na véspera, e um total de 2.507 óbitos.

Este sábado, foi registado um novo máximo de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desde o início da pandemia de covid-19, com 286 pessoas hospitalizadas.

O valor máximo de internamentos em cuidados intensivos foi registado na sexta-feira, 30 de outubro, dia em que 275 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com covid-19.

Das 39 mortes registadas, 23 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

