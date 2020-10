Foi detetado um surto num lar de idosos no concelho do Cadaval. Só esta quarta-feira foram confirmados 35 casos de infeção na autarquia, 32 dos quais no lar.

O foco de contágio terá sido uma festa de aniversário com várias pessoas, tendo um dos infetados quebrado o isolamento, acabando por contagiar uma funcionária da instituição. Esta possibilidade acabou por ser admitida pela Câmara Municipal em comunicado.

COVID-19: CADAVAL REGISTA SURTO DE DIMENSÃO ELEVADA Um surto de dimensão elevada foi hoje registado no Concelho,... Publicado por Câmara Municipal do Cadaval em Quarta-feira, 21 de outubro de 2020

O surto foi confirmado pela autarquia, que admite uma "dimensão elevada", num concelho que passa a ter 41 casos ativos.

Os inquéritos levados a cabo pela autoridade de saúde, fruto de alguns casos inicialmente verificados, levaram à realização de uma testagem massiva numa ERPI (estrutura residencial para pessoas idosas) situada na freguesia de Alguber, testagem essa aplicada a utentes e profissionais do lar", pode ler-se.

Dos 32 casos confirmados no lar, 23 são em utentes, sendo os restantes nove em funcionários. Há ainda três casos positivos registados na comunidade local.

O protocolo de atuação nestas situações está já em marcha, sendo que todos os casos identificados estão já em condição de isolamento", acrescenta a câmara.

O Cadaval sobe assim de 63 para 98 situações registadas desde o início da pandemia.