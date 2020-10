Pelé, médio defensivo do Rio Ave emprestado pelo Mónaco, foi hoje detido no âmbito de um mandado emitido por um juiz para cumprimento de uma pena de prisão.

Em causa, uma condenação a pena de multa, que, não tendo sido paga pelo futebolista, foi agora convertida pelo tribunal em pena de prisão efetiva.

O jogador de 29 anos, internacional pela Guiné-Bissau que também alinhou pela seleção portuguesa nas camadas jovens, foi surpreendido pela polícia, em Vila do Conde, pela execução do mandado com vista à sua condução a um estabelecimento prisional para cumprimento de pena.

O atleta, que já passou pelo Benfica, Belenenses, Nottingham Forest ou Mónaco, vê agora a carreira ser interrompida no Rio Ave enquanto se mantiver em reclusão.