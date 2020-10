Portugal regista esta quinta-feira mais 3.270 casos e 16 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

O país ultrapassa, pela primeira vez, os 3.000 casos, um novo recorde diário.

No que diz respeito aos casos ativos, há mais 1.961 (num total de 42.765), registando-se igualmente mais 1.293 doentes recuperados, 64.531 na totalidade.

Quanto aos internamentos, estão hospitalizados 1.365 doentes, mais 93 do que ontem, e 200 em cuidados intensivos, mais 13 do que no dia anterior. É o maior número de doentes internados desde o início da pandemia.

Dos 3.270 infetados, quase 2000 são na região Norte: o Norte regista esta quinta-feira mais 1.954 infetados, num total de 44.875, e 987 óbitos, mais sete do que no dia anterior.

Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje, 22 de outubro, que pode ser consultado integralmente em... Publicado por Direção-Geral da Saúde em Quinta-feira, 22 de outubro de 2020

A região Centro regista, no total, 9.024 casos de covid-19, mais 281 do que no dia anterior, e mais duas mortes, 285 no total.

Já a região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 936 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com 50.395 casos no total, e 904 vítimas mortais, mais seis do que ontem.

O Alentejo regista 2.219 casos, mais 56 do que no dia anterior, e mais um óbito, 31 no total. No Algarve há mais 28 casos, 2.335 ao todo, e o número de mortes mantém-se nas 23.

No arquipélago dos Açores, há a registar 332 casos, mais três do que no dia anterior, e mantêm-se 15 óbitos. Na Madeira, há mais 12 casos de covid-19, 361 no total, e continua sem se registar qualquer vítima mortal.

Quando à caraterização demográfica dos casos confirmados, estão infetados 49.825 homens e 59.716 mulheres. Em termos de grupos etários, os maiores números de infetados estão nas faixas etárias entre os 20 e os 29 anos, entre os 30 e os 39 anos, entre os 40 e os 49 anos e entre os 50 e os 59 anos.

Já no que diz respeito aos óbitos, morreram em Portugal até à meia-noite de quarta-feira 1.138 homens e 1.107 mulheres. O maior número de óbitos regista-se em doentes com mais de 80 anos.