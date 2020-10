Portugal regista esta quinta-feira 1.278 novos casos e dez mortes por covid-19, revela o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Metade dos novos casos ocorreram na região Norte (642), onde se registaram também metade dos óbitos (5). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 482 positivos (37,7%) e três mortos. As restantes duas mortes ocorreram no Centro.

Desde o início da pandemia, é o terceiro dia com mais casos diários. Só por duas vezes Portugal ultrapassou os mil casos diários, a 31 DE MARÇO (1.035) e 10 DE ABRIL (1.516), de acordo com dados da DGS.

Nas últimas 24 horas há registo de mais 37 internamentos (801) e mais 11 doentes nos cuidados intensivos (115).

Há, agora, 28.967 casos ativos no país, mais 788 que no dia anterior.

Boletim da DGS - 8 de outubro by TVI24