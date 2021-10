Dois agentes da PSP fizeram um cordão de segurança a um cão que tinha sido atropelado na VCI, no Porto.

A Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou à TVI que o acidente ocorreu cerca das 7:00 desta sexta-feira, no sentido Freixo-Arrábida, junto ao Mercado Abastecedor.

De acordo com a PSP, quando os dois agentes, que seguiam no carro-patrulha da Esquadra da Corujeira, chegaram ao local, depararam-se com dois cães que tinham sido atropelados, mas um já estava morto.

Os dois agentes desviaram o trânsito para proteger o animal ferido até o veterinário chegar ao local.