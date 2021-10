Sete bombeiros ficaram soterrados após o desmoronamento da Gruta do Itambé, perto de Altinópolis, no estado de São Paulo, no Brasil.

Segundo a emissora Globo, as fortes chuvadas que têm caído na região nas últimas horas contribuíram para o desabamento do teto da gruta, deixando, inicialmente, 12 bombeiros soterrados. Segundo informações da corporação local, cinco deles já foram resgatados com vida.

A irmã de uma das vítimas disse ao site G1 que o grupo se encontrava em exercícios de treino no local desde sábado, tendo inclusive passado a noite na caverna.

As operações de salvamento estão a ser dificultadas pelo difícil acesso à gruta e pela muita lama no local. De acordo com as autoridades, há risco de novos desabamentos.

As autoridades locais informaram que, para além das corporações de bombeiros da zona, elementos da Polícia Militar estão a trabalhar nas operações de socorro.