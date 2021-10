Foram registados, nas últimas horas, mais de 30 sismos em La Palma, na zona do vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção há 17 dias.

De acordo, ainda, com o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN), vários tremores de terra foram sentidos pela população.

Mais de metade dos sismos tiveram uma magnitude superior a 3, tendo o maior chegado aos 3,9 na escala de Richter.

A sismóloga do IGN Carmen López disse à agência noticiosa Efe que o aumento da sismicidade faz parte do processo eruptivo, uma vez que iniciada a erupção vulcânica, e à medida que é libertado material como lava e piroclastos (rocha formada pela acumulação de sedimentos projetados), o sistema mais profundo de realimentação tem de se ajustar.

La actividad de hoy es explosiva con caída de piroclastos y bombas / Today's activity is explosive with falling pyroclasts and bombs #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/oCOWCwruFJ

E como esse reajuste também alimenta a erupção, a especialista antecipou a possibilidade de haver um incremento, ainda maior, da sismicidade em La Palma.

A última noite foi, aliás, de "violenta atividade explosiva", com várias "bombas vulcânicas" a caírem em zonas de trabalho dos investigadores, como esta imagem partilhada pelo Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan).

La violenta actividad explosiva de ayer deja su huella en forma de bombas volcánicas como esta en una de nuestras zonas de trabajo / The strong explosive activity leaves its fingerprint as volcanic bombs like this in one of our work sites pic.twitter.com/ml0xXmqDv1