Paulo Guichard foi preso pela Polícia Judiciária à chegada do Brasil, sabe a TVI.

O braço direito de João Rendeiro no BPP, e também condenado em dois processos, foi detido na quinta-feira de manhã à chegada ao aeroporto do Porto e já passou a noite na prisão de Custóias, onde cumpre agora a pena que já transitou em julgado no Tribunal Constitucional.

Guichard pensava que o processo ainda estava em fase de reclamação, sem trânsito em julgado da pena de 4 anos e 8 meses, mas já transitou e essa decisão foi comunicada em segredo à Polícia Judiciária, para que se evitasse também uma possível fuga do arguido, depois do que aconteceu com João Rendeiro.

O ex-administrador do BPP pensava que esta manhã se iria apresentar em liberdade ao tribunal, em Lisboa, para entregar o passaporte no âmbito de outro processo, que ainda está em fase de recurso e no qual foi condenado a nove anos, mas a justiça antecipou-se e prendeu-o já para cumprir a pena de quatro anos.