O futuro do Novo Banco pode passar pelo BCP, revelou a TVI esta sexta feira à noite, no espaço de informação "Em Primeira Mão", conduzido pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro: está neste momento em estudo um cenário que passa por uma consolidação, o que permitiria ao Novo Banco superar o atual cenário de prejuízos e ao Estado libertar-se das responsabilidades que decorrem do Fundo de Resolução.

Frisando que não se pode falar neste momento de uma fusão ou aquisição, uma vez que não existem negociações entre acionistas, Pedro Santos Guerreiro sublinhou as razões de uma operação que terá sempre de passar pelo crivo do BCE. O Banco de Portugal está a par destas informações e o Governo não se irá opor a um negócio com estas caraterísticas, afirmou ainda o jornalista.

Vários passos estão já em marcha para possibilitar a operação. Antes de mais, será necessário renegociar o acordo com a Lone Star, que entrou no capital do Novo Banco ficando impedida de vender durante oito anos. Se essa renegociação chegar a bom termo, a Lone Star poderá vender a posição no Novo Banco e o Estado ficar liberto de mais injeções na instituição financeira, conseguindo até não esgotar o tecto de 3,9 mil milhões de euros usados como "garantia" para o banco. Neste momento, já foram usados cerca de dois mil milhões de euros do Fundo de Resolução no Novo Banco, estando previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2020 mais 600 milhões.

Ficando o Novo Banco disponível para ser vendido ou fusionado, poderão até surgir outros interessados, tendo em conta que há movimentos de consolidação na banca na União Europeia. Contudo, o BCP seria à partida o banco com capacidade óbvia de gerar sinergias.

Este dossiê irá marcar o primeiro semestre de 2020, concluiu Pedro Santos Guerreiro. Veja o vídeo com todas as informações.