“A negra que se levante”. Foi assim que uma mulher exigiu que lhe fosse cedido um lugar no autocarro onde viajava, em Espanha. A reação dos restantes passageiros foi imediata.

O incidente ocorreu nas Canárias, e as imagens estão a circular nas redes sociais. A mulher exigiu que a jovem negra se levantasse e, de acordo com o jornal local “La Voz de Lanzarote”, terá inclusivamente ameaçado chamar a polícia. Perante as críticas das pessoas que assistiam à situação, insistiu “É negra, não é? Que se levante a negra, foi o que eu disse”.

Os restantes passageiros insurgiram-se e responderam “Que saia a racista!”.

O vídeo do momento já se tornou viral.

Esta quarta-feira, o parlamento das Canárias aprovou por unanimidade uma declaração que condena os atos racistas e xenófobos que têm surgido na região, sobretudo devido à chegada recente de 20 mil migrantes ao arquipélago.