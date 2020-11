Portugal regista mais 3.262 casos de covid-19 e 78 óbitos, segundo o relatório de situação divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de mortos, 42 ocorreram no Norte, seis na região Centro, 28 na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas no Alentejo.

A região Norte continua a ser uma das mais afetadas. Em apenas um dia foram registados 1.795 novos casos, para um total de 156.485.

Quanto aos internamentos, há mais 97 doentes hospitalizados, para um total de 3.342. Em cuidados intensivos estão 525 pessoas, menos 11 do que ontem.

Em apenas um dia há mais 3.408 doentes recuperados da covid-19.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.505 mortes e 298.061 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 80.614 casos, menos 224 do que no domingo.

Boletim de dia 30 de novembro by TVI24 on Scribd