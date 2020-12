Morreu Sara Carreira, vítima de acidente de viação. Tinha 21 anos.

Ao que a TVI apurou, a colisão, que ocorreu ao quilómetro 61 da A1, envolveu quatro viaturas. O óbito foi declarado no local.

O ator e cantor Ivo Lucas, de 30 anos, também seguia na viatura e foi transportado para o hospital com ferimentos graves. O cantor apresentava uma fratura exposta no braço.

De acordo com a Proteção Civil, a colisão ocorreu às 18:45, na localidade de Póvoa da Isenta, em Santarém.

A colisão provocou ainda dois feridos ligeiros, que seguiam em outra viatura, e foram transportados para o Hospital de Santarém. Outras duas vítimas foram assistidas no local, acrescentou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

Sara Carreira é a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

Sara Carreira com um fã no dia do acidente

A cantora foi abordada este sábado por um fã, com quem tirou uma fotografia. A jovem aparece no mesmo carro envolvido no acidente. Este é um dos últimos momentos de Sara Carreira com vida.