Marisa Matias, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda às eleições presidenciais do próximo ano, disse esta segunda-feira na TVI que tem como objetivo obter "o melhor resultado possível" e "vencer André Ventura", que caracteriza como "vigarista e cobarde".

"Se André Ventura acha que me coloca numa posição de medo por me insultar, fique descansado", sublinhou, justificando as acusações com o facto de André Ventura ter dito que iria cumprir o mandato de deputado em exclusividade, não o tendo feito ao longo de alguns meses, e pelo "apoio ao Governo dos Açores, feito na base do ataque aos mais pobres".

Marisa Matias acusou ainda André Ventura de ser "troca-tintas" porque, na questão do Novo Banco, "em menos de 24 horas conseguiu ter três votos diferentes: primeiro votou contra, depois absteve-se, depois a favor, parece que fez dois votos a seguir para justificar o primeiro", assinalou.

Sobre uma eventual segunda volta, a candidata do Bloco de Esquerda diz que quantas mais forem as candidaturas como a dela, com um programa diferente, maiores serão as posibilidades de haver uma segunda volta nas presidenciais contra Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não está fechada a possibilidade de podermos chegar a uma segunda volta", sublinhou.