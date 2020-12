Morreu Sara Carreira, vítima de um acidente de viação na A1, este sábado, ao fim da tarde. Tinha apenas 21 anos, mas desde muito nova que seguia as pisadas do pai, Tony Carreira.

Tem um canal no YouTube há cinco anos, onde divulgava alguns trabalhos, mas só começou verdadeiramente a carreira a solo em 2019 quando lançou o EP "Metade". O último single da artista foi divulgado há sete meses: "Sem Ninguém Saber".

O videoclip que fez maior sucesso, e que alcançou quase 3,2 milhões de visualizações, chama-se: "Vou Ficar".

Sara dedicou os últimos três anos a preparar o arranque do seu percurso enquanto cantora. Decidiu congelar a matrícula na faculdade para se dedicar à música por completo.

A jovem cantora chegou a lançar um coleção de roupa com a estilista Micaela Oliveira. Orgulhosa, mostrou algumas peças, num vídeo de apresentação a rede social Instagram: "Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela, uma grande amiga minha de há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata".

Sara era a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes. Nunca quis viver à sombra do sobrenome. Numa entrevista à revista Lux, no ano passado confessou que ser filha de Tony Carreira e irmã de Mickael e David Carreira lhe trazia inúmeras responsabilidades.

Tem os seus benefícios e abre-me portas ao início, mas, por outro lado, não me dá a margem de erro que é preciso ao início para nos podermos descobrir enquanto músicos", confessou.

Ainda antes de se lançar no mundo da música, Sara Carreira fez algumas participações em concertos com o pai e com o irmão David. Em 2018, Sara gravou mesmo um tema com David: "Gosto de Ti", que integrou o mais recente álbum do cantor, "7".

Sara Carreira estava também a iniciar agora a carreira de atriz, tendo feito já vários castings para telenovelas. Teria para breve uma participação numa produção da SIC.