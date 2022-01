O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira as novas medidas de combate à covid-19, com Portugal a passar para uma nova fase já a 10 de janeiro, libertando-se um pouco mais a 14 de janeiro. Estas são as alterações que vamos ter já a partir de segunda-feira.

1. Escolas reabrem

Aulas recomeçam a 10 de janeiro;

Turmas deixam de ter de fazer isolamento;

Testagem nas próximas semanas para conter eventuais surtos.

2. Testagem - isenção

Isenção de testagem para quem tenha dose de reforço há mais de 14 dias.

3. Testagem - para quem não tem dose de reforço

É promovido um esforço da testagem, nomeadamente para o acesso a visitas a lares, pacientes internados, grandes eventos ou recintos desportivos.

4. Isolamento

Nova norma DGS:

Isolamento só de positivos e coabitantes

Pessoas com dose de reforço isentas de isolamento

5. Teletrabalho obrigatório até 14 de janeiro, depois é recomendado

Teletrabalho obrigatório até 14 de janeiro, e recomendado a partir dessa data.

6. Limitações nas lojas

Esta medida vem reduzir de forma significativa a concentração de consumidores em lojas e centros comerciais. De forma a evitar uma afluência às lojas nos próximos dias, e tal como aconteceu no período após o Natal, vai haver uma limitação de espaços. É permitida uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

7. O que muda na diversão noturna

Bares e discotecas reabrem a 14 de janeiro;

A partir daí é exigido teste para entrada;

Continua a probiição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

8. Controlo nas fronteiras

Mantém-se controlo nos aeroportos;

Teste negativo à chegada de todos os voos;

Multas para as companhias aéreas que não cumpram normas.

9. Certificado digital nos seguintes espaços

Restaurantes;

Estabelecimentos turísticos e de alojamento local;

Espetáculos culturais;

Eventos com lugares marcados;

Ginásios.

A incógnita

AInda não se sabe como vai ser para as eleições: o Governo aguarda um parecer da PGR sobre se é possível suspender o isolamento por covid a 30 de janeiro para que essas pessoas não fiquem impedidas de votar

Veja o vídeo: "A quinze dias das eleições, estamos novamente a correr atrás do prejuízo", lamenta Ricardo Mexia