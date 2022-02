A Austrália anunciou hoje que vai classificar o movimento armado palestiniano Hamas como uma organização terrorista, tornando-se na última nação ocidental a fazê-lo.

Camberra tinha anteriormente listado as Brigadas al-Qassam do Hamas como um grupo terrorista, mas a nova designação abrange toda a organização.

O Hamas, que atualmente controla a Faixa de Gaza, prometeu "libertar" Jerusalém pela força e tem lançado frequentemente ataques a alvos israelitas.

"As opiniões do Hamas e dos grupos extremistas violentos da lista de hoje são profundamente preocupantes e não há lugar na Austrália para as suas ideologias de ódio", disse a ministra dos Assuntos Internos, Karen Andrews.