A polícia cipriota interceptou esta sexta-feira um homem armado com uma faca que tentou entrar num estádio onde o Papa Francisco conduzia uma missa, em Nicósia.

De acordo com a Reuters, que cita fonte policial, o homem, detido à entrada do estádio GSP, tem 43 anos e não é natural do Chipre.

Outra fonte policial, que pediu anonimato, disse à agência de notícias que a faca "parecia ser para uso pessoal" e não relacionada com a presença do Papa. O homem está a ser interrogado pelas autoridades.

O Papa Francisco está a realizar uma visita de três dias à ilha.

Na missa que conduziu, Francisco apelou a um "sentimento de fraternidade", concentrando o seu discurso na situação dos migrantes.

A missa foi assistida por cerca de 7.000 fiéis, muitos deles trabalhadores das Filipinas e do sul da Ásia, que representam uma grande proporção dos 25.000 católicos no Chipre, principalmente grego-ortodoxo.

“Diante de nossa própria escuridão interior e dos desafios que temos pela frente na Igreja e na sociedade, somos chamados a renovar o nosso sentimento de fraternidade”, disse Francisco.