A CNN Portugal nasce esta segunda-feira, 22 de novembro, na televisão e no digital. As notícias de última hora, os exclusivos e a análise dos temas que marcam o dia vão estar em todos os ecrãs, incluindo no seu tablet e telemóvel.

Para que tenha toda a informação na palma da mão, de forma simples e rápida, basta fazer “download” da aplicação da CNN Portugal nas principais lojas: na Play Store para o sistema operativo Android e na App Store para o sistema iOS.

Depois deste passo, e para que não perca os principais destaques, não se esqueça de ativar as notificações. Ao abrir a aplicação no telemóvel, pela primeira vez, surgirá automaticamente um pedido para ativá-las. Depois de autorizar, passará a receber alertas com a informação que importa para o seu dia.

Como as notícias não escolhem hora, pode ficar a par dos factos também no ecrã do seu computador, para que nada lhe escape enquanto trabalha. Neste caso, para ativar as notificações, basta clicar na campainha vermelha que surge no canto inferior direito do “site” da CNN Portugal para ter acesso a informação devidamente confirmada pelos nossos jornalistas.

Qualquer que seja a sua escolha, nos dispositivos fixos ou móveis, poderá acompanhar a emissão da CNN Portugal em direto, os melhores conteúdos de vídeo, bem como a programação do canal, emitido na posição 7 dos operadores de televisão nacionais.

A CNN Portugal está ainda nas principais redes sociais, com conteúdos próprios no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok.