A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revelaram esta sexta-feira, através do relatório das Linhas Vermelhas, que já foram identificados 49 casos da variante da covid-19 Ómicron.

Trata-se de um aumento de 15 casos relativamente à semana passada, havendo mais 12 casos relativamente ao balanço anterior, que era de 37.

Dos 49 casos já identificados, 39 são pessoas do sexo masculino. A média de idades das pessoas infetadas é de 35 anos, variando entre os 3 e os 73 anos de idade.

Os casos reportados até ao momento dizem todos respeito a doentes que estão assintomáticos ou apresentam sintomas ligeiros, sendo que nenhuma das pessoas desenvolveu doença grave, não havendo internamentos ou óbitos associados à Ómicron em Portugal.

A Ómicron foi detetada pela primeira vez na África Austral, o que levou vários países, incluindo Portugal, a suspender as ligações aéreas com África do Sul ou Moçambique, por exemplo.

"A sua circulação está a ser alvo de uma monitorização apertada a nível mundial, tendo sido já detetada em vários países à escala global", lembra o relatório das Linhas Vermelhas.

Com mais de 30 mutações, crê-se que esta é uma variante mais transmissível, não sendo ainda certo qual o real impacto nas vacinas disponíveis no mercado, embora as farmacêuticas já se tenham disponibilizado para fazerem atualizações dos produtos, caso seja necessário.

A Organização Mundial de Saúde já classificou esta como uma variante de preocupação, esperando também mais dados para analisar a situação.

Apesar do surgimento da Ómicron, continua a ser, de longe, a variante Delta a mais prevalente, sendo ainda responsável pela quase totalidade dos casos verificados nas últimas semanas.