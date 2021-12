Denis O'Dell, um produtor e realizador britânico que trabalhou com os Beatles no filme A Hard Day's Night, bem como noutras produções, morreu na noite desta sexta-feira, aos 98 anos, na sua casa em Almería, Espanha.

A informação foi confirmada pelo filho do realizador à agência Associated Press, e a família comunicou que as cerimónias fúnebres irão decorrer no Reino Unido, sem adiantar data.

Denis O'Dell foi co-produtor do primeiro filme da banda britânica, bem como de How I Won the War, uma longa-metragem que contou com a participação de John Lennon.

O'Dell produziu também o filme dos Beatles de 1967 Magical Mystery Tour, bem como The Magic Christian, que apresentou Peter Sellers e Ringo Starr.

Em 2003, o realizador publicou um livro de memórias no qual inclui episódios passados com a banda de rock britânica, designada The Beatles from the Inside .